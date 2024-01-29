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        Memur sendikalarının e-devlet üzerinden üyelik ve istifa işlemlerini yapabilmesi talebi

        Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Samsun İl Temsilcisi Ümit Koyuncu, memur sendikalarının da işçi sendikaları gibi e-devlet üzerinden başvuru ve istifa edebilmesi için düzenleme yapılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:40
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        Memur sendikalarının e-devlet üzerinden üyelik ve istifa işlemlerini yapabilmesi talebi
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        Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Samsun İl Temsilcisi Ümit Koyuncu, memur sendikalarının da işçi sendikaları gibi e-devlet üzerinden başvuru ve istifa edebilmesi için düzenleme yapılmasını talep etti.

        Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, kamu görevlilerinin sendikalara üye olabilmeleri için matbu formları ıslak imzayla doldurarak başvuru yapmaları gerektiğini aktardı.

        Üyelik ve istifa işlemlerinin kamu görevlileri için zaman ve işgücü kaybına neden olduğunu savunan Koyuncu, şöyle devam etti:

        "Üyelik başvurusu yapmak isteyen kamu görevlisi, öncelikle ilgili sendikanın internet sitesinden başvuru formunu indirmek ve doldurmak zorundadır. Daha sonra bu formu ıslak imzalı olarak ilgili sendikaya veya kamu kurumuna teslim etmek zorundadır. Bu işlemler kamu görevlilerinin iş yükünü artırmakta ve zaman kaybına neden olmaktadır. Islak imzalı matbu formlar aracılığıyla yapılan üyelik işlemleri, sendikalar için de bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu durum, sendikaların iş yükünü artırmakta ve hatalara neden olabilmektedir. Bu sorunların çözümü için memur sendikalarının da işçi sendikaları gibi e-devlet üzerinden başvuru ve istifa edebilmesi gerekmektedir. Bu sayede kamu görevlilerinin üyelik başvuruları daha hızlı ve kolay yapılabilecektir. Ayrıca sendikalar da üyelik başvurularını daha kolay ve doğru şekilde kontrol edebilecektir."

        Koyuncu, e-devlet üzerinden yapılacak üyelik ve istifa başvurularını, kamu görevlilerinin sadece şifrelerini girerek gerçekleştirmelerinin hata payını da düşüreceğini ifade ederek şunları kaydetti:

        "Bu sayede, kamu görevlilerinin ıslak imzalı matbu formlar temin etmek ve teslim etmek için zaman ve işgücü harcaması gerekmeyecektir. e-devlet üzerinden yapılacak üyelik başvuruları, sendikalar için de bazı avantajlar sağlayacaktır. Sendikalar, e-devlet üzerinden yapılan başvuruları daha hızlı ve kolay kontrol edebilecek ve bu sayede hata yapma risklerini azaltabileceklerdir. Memur sendikalarının da işçi sendikaları gibi e-devlet üzerinden başvuru ve istifa edebilmesi hem kamu görevlileri hem de sendikalar için önemli kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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