Samsunspor, 4 transfer yapacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, maksimum 3 veya 4 oyuncu transferi yapacaklarını söyledi.

Çapa, AA muhabirine, FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağının İsviçre Federal Mahkemesi'nin durdurulduğunu hatırlattı.

Transfer yasağının ötelendiğine işaret eden Çapa, şunları söyledi:

"Mahkemenin olumsuz sonuçlanması durumunda bir dönem ya da 2 dönem transfer yasağımız olacak. Bu da şunu gösteriyor, 2024 ve 2025 sezonunu tamamen transfersiz geçeceğiz. Yani bu devre arası yapacağımız hamleler bizi 2024 ve 2025 yılı sezonuna da taşımak zorundayız. Bunun artıları da olacak, eksileri de olacak ama biz bunu mümkün olduğu kadar artıları ile avantaja çevirmeye çalışacağız. Çünkü geçmişte bunun çok olumlu anlamda örnekleri var. Kadro istikrarını koyup lige iyi başlayan takımlar bu sezon başarı olduğunu gördük. Geçtiğimiz sezon kadro istikrarını kuruyan takımlar ligin ilk 12 haftası çok iyi sonuçlar aldı. Yani son haftalarda biz puanlar almamıza rağmen rakiplerimizin çok fazla puan kaybetmesine rağmen halen daha onları yakalayamadık. Olaya böyle bakıldığında transfer yasağını gelecek sezon avantaj olarak değerlendirmemiz gerekiyor."

Çapa, mevcut oyuncular içinde beklentiler altında kalanlarında iyi performans göstermesinin yeni bir transfer gibi olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bola yeni bir transfer gibi oldu. Bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda beklentilerin altında kaldı, sakatlandı, tekrar döndü. Onun mevkisine oyuncu alalım mı, almayalım mı gibi kamuoyunda çok fazla alternatif isimler dolaştı ama son karşılaşmalarda gördük ki Bola bizim için güzel bir. transfer oldu. Ercan Kara konusunda da çok fazla soru işareti oluşmuştu, Fenerbahçe maçıyla birlikte Ercan'da çıkış yakaladı. Eksik olan mevkilerimiz var. Hedeflerimiz ile elimizdeki kadro doğru paralelde giderse beklentiler camiamıza doğru şekilde aktarırsak bu da bize gelecek adına çok güzel şeyler vermiş olur. En büyük transfer taraftardır. Kulübün sahipleri onlardır. Özellikle iç sahada vermiş oldukları destekler, takımızın geriye düştüğü anlarda verdiği inanılmaz destek sayesinde 2-3 maçı geriden gelip kazanmamızı sağladılar. Bugünkü başarımıza futbolcularımız ve teknik heyetimizin katkıları çok büyük ama taraftarlarımızın desteğini de göz ardı edilemez. Bizim için çok itici güç."

- Samsunspor, yabancı kontenjanını açmaya çalışıyor

Çaba, takımın 14 tane yabancı oyuncu kontenjanın dolu olduğunu vurgulayarak, "Elimizde 14 tane yabancı oyuncu var, yerli havuzu da belli zaten. Yerli alabileceğiniz oyuncu sayısı 1 veya 2, daha fazla yok. Onlara da herkes talip, bu da şunu gösteriyor yabancı oyuncuya yönelmek zorundasınız. Yabancı oyuncu alabilmek içinde içerdeki kontenjanı boşaltmamız gerekiyor. Biz transfer sürecine de hazırlıksız yakalandık. FIFA kararı öncesinde her şeyimizi hazırlamıştık, oyuncularla bağlantıyı geçmiştik ama FIFA'nın cezası sonrası bizim konsantrasyonumuz bozuldu. Transfer yasağı sürecinin İsviçre Federal Mahkemesi tarafından ötelenmesi ile birlikte daha önce bağlantı yaptığımız oyuncular ile temasa geçtim ama ya başka takımlara söz verdiğini veya imza attığını gördük. Bu bir sıkıntı oluşturdu." ifadesini kullandı.

Yabancı oyuncularla iyi niyeti bozmadan ayrılmaya çalıştıklarını dile getiren Çapa, "Elimizdeki oyuncularımızla iyi bir şekilde ayrılmayı planlıyoruz. Çok fazla transfer yapma şansımız yok, bizim yapabileceğimiz transfer sayımız 3 veya 4'tür. Bunu maddi anlamda söylemiyorum, sözleşmesi devam eden oyuncular anlamında söylüyorum. Bazen maddi olanaklarınız bile yapmak istediğinize engel olabiliyor. Yapacağımız transfer ise teknik direktörümüz Markus Gisdol'un vermiş olacağı isimler olacak. Sadece onlarla görüşmeler yapıyoruz." dedi.