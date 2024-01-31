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        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:05
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        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Gaetan Laura katılmadı.

        Yılport Samsunspor, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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