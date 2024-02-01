Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı renklerine kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı renklerine kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde teknik direktör Markus Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan ve RSC Anderlecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Benito Dirk Raman ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
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