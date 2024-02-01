Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı renklerine kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde teknik direktör Markus Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan ve RSC Anderlecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Benito Dirk Raman ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.