Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliye çıkarıldı

        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliye çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli 25 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

        Zanlılardan 6'sının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Sibergöz-21 operasyon kapsamında Samsun'da 66 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 15'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir evde boa yılanı ele geçirildi
        Samsun'da bir evde boa yılanı ele geçirildi
        OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz'dan sulak ala...
        OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz'dan sulak ala...
        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonda 15 kişi tutuklandı
        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonda 15 kişi tutuklandı
        Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonu şüphelilerinden 28'i adliyede (2)
        Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonu şüphelilerinden 28'i adliyede (2)
        Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı transfer etti
        Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı transfer etti
        Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 860 litre etil alkol ele geçirildi