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        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 6 şüpheli daha adliye çıkarıldı

        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:09
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        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 6 şüpheli daha adliye çıkarıldı
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        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli 6 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

        Sibergöz-21 operasyonu kapsamında Samsun'da 66 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 15'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 25'i sabah adliyeye sevk edilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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