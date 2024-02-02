Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olacak

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat depremlerinin 1. yılında Kahramanmaraş'a geleceğini bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7. kez kente geleceğini kaydetti.

Kent genelinde düzenlenecek anma etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede aileler ile de bir araya geleceğini belirten Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın 6 Şubat'ta burada olacak olması, yaralarımızı sararken yanımızda olduğunu hissettiriyor. Bu anlamlı gün vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirme fırsatı bulacağız. Kahramanmaraş, tarihiyle, kültürüyle ve en önemlisi kahraman insanlarıyla öne çıkan bir şehir. Bu kahraman şehirde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha güçlü daha dayanıklı bir Kahramanmaraş inşa etmek için çalışıyoruz. Depremlerin ardından yeniden inşa sürecinde, devletimizin ve milletimizin el birliğiyle hareket etmesi, sorunların üstesinden gelmemizde büyük bir avantaj sağlamıştır. Bu birliktelik ve dayanışma duygusu, bizlere sadece bugünü değil aynı zamanda geleceği daha güvenli bir şekilde inşa etme imkanı vermiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu dayanışma ruhunu daha da güçlendirecek adımları atmaya hazırız. Şehrimizin daha sağlam altyapıya kavuşması, vatandaşlarımızın daha güvenli konutlara sahip olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."