Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor-Galatasaray maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Yılport Samsunspor, İstanbulspor karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor-Galatasaray maçından notlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Yılport Samsunspor, İstanbulspor karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

        Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig'de geçen hafta İstanbulspor ile 1-1 kaldığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Haluk Mustafa Tan, Tait ve Bola, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

        Teknik direktör Markus Gisdol, Galatasaray maçında bu futbolcuların yerlerine Zeki Yavru, Van Drongelen ve Olivier Ntcham'a görev verdi.

        Samsunspor'da ayrıca Okan Kocuk, Satka, Alim Öztürk, Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Emre Kılınç ve Ercan Kara ilk 11'de şans buldu.

        Kırmızı-beyazlılarda yedek kulübesinde ise Szumski, Soner Aydoğdu, Moundilmadji, Tait, Bola, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Berhan Deniz, Mustafa Haluk Tan, Osman Çelik yer aldı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Gaziantep FK kadrosunu bozmadı.

        Galatasaray maça Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi​​​​​​​ 11'i ile başladı.

        Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Baran Demiroğlu, Tanguy Ndombele ve Kazımcan Karataş görev bekledi.

        Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Gaetan Laura, Fofana ve Afrika Kupası'ndan dönen Kingsley Schindler kadroda yer almadı.

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech kadroda bulunmadı.

        - Stadyum ilk kez tam kapasite dolu

        Süper Lig'e 11 yıl sonra yükselen Samsunspor ile Galatasaray 12 yıl aranın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

        Kırmızı-beyazlı takımın 29 Ocak Pazartesi günü satışa sunduğu biletler 4 saat gibi kısa sürede tükendi. 33 bin 919 kişilik statta her iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olacak
        Samsun'da bir çift karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
        Samsun'da bir çift karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 2023'te 100 bin kişi ziyaret etti
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 2023'te 100 bin kişi ziyaret etti
        Bafra'da Şehit Ramis İleri Üst Geçidindeki asansör hizmete sunuldu
        Bafra'da Şehit Ramis İleri Üst Geçidindeki asansör hizmete sunuldu
        Samsunspor, transfer yasağının durdurulmasının ardından ilk transferini yap...
        Samsunspor, transfer yasağının durdurulmasının ardından ilk transferini yap...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı