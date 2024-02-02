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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 21:03 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:03
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Goller: Dk. 5 Nelsson, Dk. 11 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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