Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Dk. 73 Bola), Taylan Antalyalı (Dk. 82 Soner Aydoğdu), Bennasser (Dk. 64 Tait), Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara (Dk. 46 Moundilmadji)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 88 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 88 Eyüp Aydın), Barış Alper Yılmaz (Dk. 88 Tete), Mertens (Dk. 76 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Zaha) Icardi
Goller: Dk. 5 Nelsson, Dk. 11 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 74 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor), Dk. 90+3 Zaha (Galatasaray)
SAMSUN
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