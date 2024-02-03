Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Samsun'da konuştu:

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "AK Parti kurulduğu günden beri hem iç hem de dış siyasette düzen kurucu ve şekillendirici bir anlayışla hareket edilmiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Samsun'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "AK Parti kurulduğu günden beri hem iç hem de dış siyasette düzen kurucu ve şekillendirici bir anlayışla hareket edilmiştir." dedi.

        Sarıkaya, partisinin Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği Dış İlişkiler Karadeniz Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'nin dış politikasını özellikle uluslararası kuruluşlara ve kurumlara entegre ettiğini söyledi.

        Partilerinin, tarihsel sorunlar ile Türk tarihini hedef alan mesnetsiz iddialara, adalet, barış ve demokrasi merkezli çözüm üretmek için haritalar şekillendirdiğini vurgulayan Sırakaya, "AK Parti, kendi bölgesinden başlamak üzere dünyadaki tüm ülkelerle 360 derecelik bir açı çerçevesi içerisinde ikili ölçüler geliştirebilmek için adım atmış ve atmaya devam eden bir siyasi harekettir. AK Parti kurulduğu günden beri hem iç hem de dış siyasette düzen kurucu ve şekillendirici bir anlayışla hareket edilmiştir. Düzen kurucu politikalarımızın bir gereği olarak bugün hem bölgesel hem de küresel düzeyde daha adil daha barışçıl daha müreffeh ve daha demokratik bir dünya düzeni oluşturmak, AK Parti'nin temel unsurudur." ifadesini kullandı.

        Sırakaya, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde 16 büyük imparatorluk kurduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "16 büyük imparatorluk kurmuş olan bir milletin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fertleri olarak bizlerdeki demokrasi tecrübesi, diğer dünyadaki hiçbir ülkede ve millette olmadığı kadar geniş ve engindir. Bu bilge birikiminin AK Parti iktidarıyla tekrar devlet aklının bir parçası haline gelmesiyle Balkanlar'dan Filistin'e, Myanmar'dan Arakan'a, Somali'den Suriye'ye Ahıska Türkleri'nden Uygur Türkleri'ne kadar soydaşına ve yurttaşına sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. İslam ve yabancı düşmanlığıyla, ırkçılıkla bugün özellikle Avrupa'da yükselen ırkçı anlayışla mücadele eden ülke yine Türkiye'dir. FETÖ'den PKK'ya YPG'den DAEŞ'e kadar her türlü terör örgütü ile mücadele eden, onlarla gerekirse Suriye'de olduğu gibi göğüs göğse çarpışacak kadar noktada hareket eden tek ülke yine Türkiye'dir. "

        - "Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor, nefret siyaseti değil muhabbet siyaseti yapıyoruz"

        Sırakaya, AK Parti'nin sürekli kendisini yenileyen bir parti olduğunu dile getirerek, "Kimlik siyaseti değil, birlik siyasetini önemsiyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor, nefret siyaseti değil muhabbet siyaseti yapıyoruz. Milletimize büyük bir sevgi, aşk ve muhabbet ile yaklaşıyoruz. AK Parti yenilendikçe kendisini güçlendiren bir dava harekettir." diye konuştu.

        Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Samsun'da aranan 29 kişi yakalandı
        Samsun'da aranan 29 kişi yakalandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da AR-GE Maraton Hızlandırma Programı tamamlandı
        Samsun'da AR-GE Maraton Hızlandırma Programı tamamlandı
        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda 18 kişi daha tutuklandı
        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda 18 kişi daha tutuklandı
        17 yaşındaki İpek´ten haber alınamıyor
        17 yaşındaki İpek´ten haber alınamıyor
        Samsunspor - Galatasaray maçının ardından 
        Samsunspor - Galatasaray maçının ardından 