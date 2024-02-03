Samsun'da aranan 29 kişi yakalandı

Hükümlülerin cezaevine gönderildiği, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan baskınlarda, kasten öldürme, hakaret, hırsızlık, silahla tehdit ve uyuşturucu kullanmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

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