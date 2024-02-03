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        Tokat'ta bir köyde heyelan nedeniyle 10 evin sakinleri tahliye edildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köydeki heyelan nedeniyle 10 evin sakinleri tahliye edildi, 1 cami de ibadete kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:42
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        Tokat'ta bir köyde heyelan nedeniyle 10 evin sakinleri tahliye edildi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köydeki heyelan nedeniyle 10 evin sakinleri tahliye edildi, 1 cami de ibadete kapatıldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde toprak kayması meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle köydeki yapılarda ve yollarda yarıklar oluştu.

        Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdaresi personeli iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Köydeki 10 evin sakinleri ekiplerce tahliye edildi, duvarlarında çatlaklar oluşan 1 cami ise tedbiren ibadete kapatıldı.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Günebakan köyünü ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

        Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

        Hatipoğlu, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Burada Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bir cami ve çevresindeki evler var. Risk teşkil eden evlerin sayısını çıkaracağız ve hemen boşaltacağız." dedi.

        Heyelanın olası genişleme durumunu göze alarak çevrede gerekli tedbirleri alacaklarını belirten Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, riske atmadan her türlü güvenlik önlemiyle gereğini yapacağız." diye konuştu.

        Hatipoğlu, köyün tamamen boşaltılmasına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

        "Araştıracağız. Şu anda bununla ilgili net bir şey söylenmesi mümkün değil. Ancak jeolojik raporlara bağlı olarak gerekli tedbirleri alacağız. Kimseyi endişe edecek bir durum ortaya koymayacağız. Her türlü tedbiri alacağız. Şu anda 10 ev boşaltıldı, duruma göre genişleyebilir."

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