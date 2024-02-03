Samsun'da polis yasa dışı bahis konusunda taraftarları uyardı

Maçı izlemeye gelen 33 bin 919 taraftara broşür dağıtıldı, ayrıca anons sistemi aracılığıyla da SİBERAY projesi anlatıldı.

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