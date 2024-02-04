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        Samsunspor'da kupa mesaisi başladı

        Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 6 Şubat Salı günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:34
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        Samsunspor'da kupa mesaisi başladı
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        Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 6 Şubat Salı günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma koşu yaptı. Dar alan ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Morky Fofana katılmadı.

        Samsun ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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