Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanma suçundan aranması bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 22 kişi yakalandı.
Operasyonlarda ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ve 33 kesici aleti ele geçirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.