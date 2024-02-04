Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 21:05 Güncelleme: 04.02.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu kullanma ve kadına şiddetten 5 yıl 7 ay 22 gün, uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 5 ay ve uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 23 kişi yakalandı.

        Operasyonlarda ekipler, 217,15 gram sentetik uyuşturucu, 174 sentetik ecza hap, 2,15 gram kokain, 1,97 gram esrar, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 4 tabanca fişeği ve 8 kartuş ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Semih fırtınası!
        Semih fırtınası!
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"

        Benzer Haberler

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı
        AK Parti'nin Samsun'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'nin Samsun'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı
        Erdoğan, tanıtım toplantısına telefonla bağlandı: Samsun´u silip süpüreceği...
        Erdoğan, tanıtım toplantısına telefonla bağlandı: Samsun´u silip süpüreceği...
        Samsunspor'da kupa mesaisi başladı
        Samsunspor'da kupa mesaisi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine...
        Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
        Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor