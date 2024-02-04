Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu kullanma ve kadına şiddetten 5 yıl 7 ay 22 gün, uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 5 ay ve uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 23 kişi yakalandı.

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