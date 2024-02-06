Samsun'da aranan 37 kişi yakalandı

Bu kişilerden 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 32 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Ekipler, aralarında "Tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişinin de bulunduğu aranan 37 kişiyi yakaladı.

Samsun'da aralarında bir hükümlünün de yer aldığı aranan 37 kişi yakalandı.

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