Samsun'da itfaiyeden deprem tatbikatı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olası depremlere hazırlık için enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibinin yaptığı tatbikatlarla her türlü afet durumuna karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elbistan'da görev alan ekibin 21 kişiyi enkaz altından kurtardığı bildirilen açıklamada, ekibin olası deprem ve diğer afetlere anında müdahale edebilmesi için tatbikat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Falcıoğlu, 98 yıllık Samsun itfaiye teşkilatının köklü bir kurum olduğuna işaret ederek, "Türkiye genelinde özellikle büyükşehir itfaiye teşkilatları dikkate alındığında müdahale gücü, organizasyon yapısı, organize olabilme becerisi, eğitim altyapısı ve mesleki birikimiyle örnek bir itfaiye teşkilatı olarak kendini gösteriyor. Bizler her türlü afet durumunda tüm ekip ve bünyemize yeni kazandırdığımız ekipmanlar ile hazır durumda bekliyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu ülkemizde geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde bir kere daha gördük. Ekibimiz deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren aktif olarak yer aldı ve birçok vatandaşımızı enkaz altından kurtardılar. Teşkilatımızın daha da güçlenmesi amacıyla tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Falcıoğlu, arama kurtarma ekibinin her an olası afet durumuna karşı hazır halde beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerek eğitim, gerek kondisyon çalışmaları, gerek tatbikatlarla ekibimiz sürekli kendini geliştiriyor ve yeniliyor. Bu çalışmalar çok önemli çünkü her han her türlü doğal afete karşı ekibin tam anlamıyla hazır durumda olması gerekiyor. Bu noktada güçlü bir ekibe sahibiz. Ayrıca yapılan son çalışmayla teknik donanımımız çok güçlü hale geldi. Başta şehrimiz olmak üzere ülkemizde meydana gelebilecek olası acil durumlara karşı daha hazırlıklı hale getirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için yakın zamanda 10 jeneratör, 17 dalgıç pompası, kaldırma yastıkları, kapı patlatma aparatları, demir kırıcı hilti, ayırıcı, kombi kesici, ram gibi birçok müdahale ve kurtarma ekipmanları almıştık. Yeni araç gereçlerimizle ekiplerimiz daha hızlı, daha güvenli ve daha etkili müdahale kabiliyetine sahip durumdadır."