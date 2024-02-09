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        Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:25
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        Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde son olarak EMS Yapı Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

        Açıklamada, tecrübeli kaleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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