Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan "küme düşme" uyarısı:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, ligde takımın iyi gidişat yakaladığını ancak konsantrasyonlarını kaybetmeleri halinde küme düşmeyle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Samsunspor'da göreve başlamasının ardından 17 maçta 25 puan toplayarak takımı küme düşme hattından çıkartan Alman teknik direktör, son haftalarda iyi performans sergileyerek önemli puanlar topladıklarını vurguladı.

Takımın son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olduğuna işaret eden Gisdol, "İstatistiklere bakınca son haftalarda göstermiş olduğumuz performansın çok iyi olduğunu görüyoruz. İstatistiklere bakınca tabii ki mutluyum. Bunlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ancak işimiz henüz bitmedi. Bu, çok uzun bir yol ve ligin sonuna kadar aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Eğer konsantrasyonumuzu, moral ve motivasyonumuzu kaybedersek kesinlikle küme düşmeyle yüz yüze kalabiliriz." dedi.

Her maçın kendi içinde ayrı önemi olduğuna dikkati çeken Gisdol, "Bu sebepten dolayı her maçın kıymetini, her maçın çok önemli olduğunu bilerek aynı moral, motivasyon, istek ve arzuyla devam etmemiz gerekiyor. Ligin sonuna kadar her maçın önemli olduğunu unutmadan savaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.