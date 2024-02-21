Samsun'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Ekipler, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'yi saklandığı evde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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