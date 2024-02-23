Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 23:01 Güncelleme: 23.02.2024 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık." dedi.

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un maça istekli başladığını aktardı.

        İlk yarıda korner karambolünden gol yediklerini anlatan Palut, "Ondan sonra ilk yarı boyunca oyun dengede gitti. Biz de gol yapabilecek pozisyonları bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarı oyuna bazı hamlelerle özellikle ofansif manada hareketlilik getirmeye çalıştıysak da bir şekilde bunun reaksiyonunu göremedik. Kaptırdığımız top ve bir penaltı sonrası da ortaya böyle bir skor çıktı. Maçın geneline baktığınız zaman biz de pozisyonlar bulduk fakat sahada daha diri, daha fazla ikili mücadele kazanan ve daha fazla isteyen bir rakip karşısında mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

        Palut, futbolcularının gerideyken reaksiyon gösteremediğine işaret ederek, "Günün en büyük sorunu bizim açımızdan, skorda gerideyken göstermemiz gereken reaksiyonu gösteremeyişimiz ya da eksik gösterişimizdir. Zorlarsanız, forse ederseniz her şeyi denersiniz. Ama bazen olmaz, skor alamazsınız. Bu normaldir ama bizde bu yoktu. Günün en azından benim adıma en çok düşünmem gereken, şapkamı önüme koymam gereken noktası bu idi. Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık. Samsunspor'u da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı

        Benzer Haberler

        Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hük...
        Samsun'da hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hük...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsunspor - Çaykur Rizespor: 3-0
        Samsunspor - Çaykur Rizespor: 3-0
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yolcu yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yolcu yaralandı
        Samsun'da kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı
        Samsun'da kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı