Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finali Samsun'da yapıldı

İlahiyat İslami İlimler Fakülteleri Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Karadeniz Bölge Finali, Samsun'da gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen bölge finaline, Karadeniz Bölgesi'ndeki 15 üniversiteden 15 yarışmacı katıldı.

Yarışmada jüri, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üyesi Sedat Aydınlı, Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanı Ali Özgelen, Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdulhekim Ağırbaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç ve Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Ömer Erdem'den oluştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, yarışmalarının asıl amacının Allah'ın sözünün yüceltilmesi olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in yarışmanın nesnesi olarak değil, hayatları güzelleştirme ve anlamlandırmada insanları teşvik eden bir rehber olarak algılanması gerektiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Kur'an'a ne kadar saygı gösterirsen, ondan o kadar istifade etme imkanın olur. Metinlerle ilişkilerimiz ne kadar dinamikse, metinleri öğretenlere saygı ne kadar yüksekse, üretme becerisi o kadar yüksek demektir. Burada bu yarışmayı, sözün yükseltilmesi olarak görmek gerekiyor. Ümit ediyorum güzel okuma çabanız gibi onunla güzelleşme noktasında da çabalarınız olur."

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Demir ise Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasının önemine dikkati çekti.

Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Demir, "Burada Karadeniz Bölgesi'ndeki ilahiyat İslami ilimler fakültelerindeki öğrenci kardeşlerimiz yarışacak. Peşinen şunları söylemek istiyorum, hepiniz bizim gönlümüzde birincisiniz. Allah'ın sözüyle meşgul olmak, bunu okumaya zahmet etmek zaten birinciliği hak ediyor. İnanıyoruz ki farklı yarışmalarda da mutlaka çok daha iyi dereceler elde edeceksiniz." dedi.

Yarışmada OMÜ öğrencisi Orifkhon Salimov birinci, Düzce Üniversitesi öğrencisi İbrahim Talu ikinci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Talha Köçer de üçüncü oldu.

Salimov, daha sonra düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.