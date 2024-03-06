GÜNCELLEME - Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı

Yaralılardan 18 öğrenci ile sürücü, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunda kırık tespit edilen 1 öğrencinin tedavisi ise sürüyor.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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