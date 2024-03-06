GÜNCELLEME - Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.
Esentepe Mahallesi'nde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 18 öğrenci ile sürücü, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunda kırık tespit edilen 1 öğrencinin tedavisi ise sürüyor.
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