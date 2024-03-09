Orman İşletme Müdürlüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlaması

Kadınların hayattaki önemine değinen Koçak, kadın personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele çiçek ve hediye verildi.

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