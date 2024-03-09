Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Tuncer, öğrencilerle buluştu

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, Hastane Başhekimi Osman Karakuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile öğrenciler katıldı.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Tuncer, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu, yazdığı kitaplar, öğrencilik ve iş hayatında yaşadığı süreçlerle ilgili deneyimlerini anlattı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İlçemizden yetişenler" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.