Samsunspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı devam eden Bennasser'in durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Marius Moundilmadji ve Rick Van Drongelen ise kart cezaları nedeniyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayacak.

Geçen hafta RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı takım, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

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