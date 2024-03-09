Samsun'da trafik kuralları ve yaya öncelliği hakkında bilgilendirme yapıldı
Samsun il merkezinde trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Samsun il merkezinde trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan başlıca kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla il merkezinde belirli noktalarda 185 araç sürücüsü ve 246 yayaya broşür dağıttı.
Yaya ve sürücülere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yıl boyunca sürdürüleceği öğrenildi.
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