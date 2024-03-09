Samsun'da trafik kuralları ve yaya öncelliği hakkında bilgilendirme yapıldı

Yaya ve sürücülere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yıl boyunca sürdürüleceği öğrenildi.

Ekipler, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan başlıca kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla il merkezinde belirli noktalarda 185 araç sürücüsü ve 246 yayaya broşür dağıttı.

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