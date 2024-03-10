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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:06 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Ntcham, Tait (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Zeki Yavru, Holse (Dk. 81 Dimata), Soner Gönül, Satka, Osman Çelik (Dk. 70 Raman), Muja (Dk. 57 Emre Kılınç), Ercan Kara (Dk. 81 Fofana)

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis (Dk. 61 Cephas), Pedrinho (Dk. 85 Bajic), Bassogog (Dk. 46 Morutan), Saponara (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci, Macheda, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Kitsiou

        Goller: Dk. 13 Holse, Dk. 84 Ntcham (Yılport Samsunspor), Dk. 14 Alim Öztürk (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Saponara, Dk. 52 Kitsiou, Dk. 59 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Tait (Yılport Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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