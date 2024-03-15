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        Samsun'da yaban hayvanları fotokapanlarla kaydedildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da farklı bölgelere yerleştirilen 21 fotokapanla yaban hayvanları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:14
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        Samsun'da yaban hayvanları fotokapanlarla kaydedildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da farklı bölgelere yerleştirilen 21 fotokapanla yaban hayvanları görüntülendi.

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 360 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Samsun'da, yaban hayatının çeşitliliği fotokapanlar sayesinde gözler önüne seriliyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının tür ve popülasyonlarının tespiti amacıyla doğaya 21 fotokapan yerleştirildi.

        Ekipler, fotokapanlar sayesinde yılın belirli dönemlerinde yaban hayvanlarına yönelik koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri yürütüyor.

        Fotokapanlar sayesinde kaçak avcılığa karşı da mücadele yürütülüyor.

        Kentin dağlık ve ormanlık bölgelerine yerleştirilen fotokapanlarla kızıl geyik, karaca, sansar, kurt, çakal ve tilki kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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