Samsun'da yaban hayvanları fotokapanlarla kaydedildi

Kentin dağlık ve ormanlık bölgelerine yerleştirilen fotokapanlarla kızıl geyik, karaca, sansar, kurt, çakal ve tilki kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının tür ve popülasyonlarının tespiti amacıyla doğaya 21 fotokapan yerleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da farklı bölgelere yerleştirilen 21 fotokapanla yaban hayvanları görüntülendi.

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