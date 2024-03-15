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        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 08:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:15
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        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramada 319 gram kokain ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.A. (31) ve İ.K. (29) gözaltına alındı.

        Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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