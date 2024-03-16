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        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan 19 Mayıs ilçesine ziyaret

        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:58
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        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan 19 Mayıs ilçesine ziyaret
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        AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.

        SKM'de partililerle bir araya gelen Kırcalı, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın çok özverili çalıştığını, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yüksek başarı oranıyla seçimden zaferle ayrılacaklarına inandığını söyledi.

        Kırcalı, daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ile sanayi esnafını ziyaret etti.

        Ziyaretlere AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven de katıldı.

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