Bafra TSO'dan 19 Mayıslı iş insanları ve esnafa iftar

Kocabaş, oda olarak esnafın ve iş insanlarının yanında olduklarını belirterek, sektörün gelişmesi açısından çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kocabaş ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlediği organizasyon, 19 Mayıs ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, 19 Mayıs ilçesindeki iş insanları ve esnafa iftar verdi.

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