Bafra TSO'dan 19 Mayıslı iş insanları ve esnafa iftar
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, 19 Mayıs ilçesindeki iş insanları ve esnafa iftar verdi.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, 19 Mayıs ilçesindeki iş insanları ve esnafa iftar verdi.
Kocabaş ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlediği organizasyon, 19 Mayıs ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.
Kocabaş, oda olarak esnafın ve iş insanlarının yanında olduklarını belirterek, sektörün gelişmesi açısından çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.
İftara AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da katıldı.
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