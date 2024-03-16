Samsunspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 38 gol gördü.
Kırmızı-beyazlı ekip, Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı Marius Mouandilmadji dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı, Yılport Samsunspor 2-1 kazanmıştı.
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