Kavak'ta salep yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi

Kavak Yerel Eylem Grubu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından salep yetiştiricisi adaylarına uygulamalı eğitim verildi.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi sertifikası alan salep yetiştiricisi adaylarına, eğitimin ikinci aşaması olarak salep ekili tarım alanında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Çakallı Mahallesi'nde üretim yapan salep yetiştiricisi Hasbi Kayacı'ya ait üretim sahasında yapılan uygulamalı eğitime kursiyerlerin yanı sıra Kaymakam Erdem Karanfil ile Tarım ve Orman il ve ilçe müdürleri ve Kavak Yerel Eylem Grubu yetkilileri katıldı.

Yetkililer, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelimin artması nedeniyle salep eğitim programlarının talebe göre devam edebileceğini belirtti.