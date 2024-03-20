OMÜ Rektörü Ünal, Özbekistan'da düzenlenen konferansa katıldı

OMÜ'den yapılan açıklamada, Türk dünyasından 15 üniversitenin yetkililerinin yer aldığı "Türk Halklarının Milli Zihniyetini Güçlendirmenin Günümüz Meseleleri" başlıklı konferansa, OMÜ'yü temsilen Rektör Ünal'ın konuşmacı olarak katıldığı belirtildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Özbekistan'da Urgenç Devlet Pedagojik Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

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