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        Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Atakum ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:59
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        Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, sürücü A.A'nın üzerinde yaptıkları aramada 206,33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        A.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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