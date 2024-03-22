Samsun'da dolandırıcılıktan 26 yıl 8 ay ceza alan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kurduğu paravan şirketle kendisini iş insanı olarak tanıtıp karşılıksız çek ve senet düzenlemesi nedeniyle, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği gerekçesiyle 26 yıl 8 ay hapse çarptırılan firari N.E, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski eşine ait evde yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.