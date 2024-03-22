Samsun'da dolandırıcılıktan 26 yıl 8 ay ceza alan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, kurduğu paravan şirketle kendisini iş insanı olarak tanıtıp karşılıksız çek ve senet düzenlemesi nedeniyle, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği gerekçesiyle 26 yıl 8 ay hapse çarptırılan firari N.E, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski eşine ait evde yakalandı.

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