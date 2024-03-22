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        Down sendromlu çocuklar polis aracıyla şehir turu attı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Down sendromlu öğrenciler, Kaymakam Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:42
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        Down sendromlu çocuklar polis aracıyla şehir turu attı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Down sendromlu öğrenciler, Kaymakam Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

        Vezirköprü Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Mehmet Yaman, Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında okul öğrencileriyle Kaymakam Özgür Kaya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

        Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kaya, Mehmet Uyanık isimli öğrenciye, "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sordu.

        Uyanık'ın "Polis olacağım" cevabı üzerine Kaya, İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak Down sendromlu çocuklarının isteğini paylaştı.

        Down sendromlu çocuklar, daha sonra Köprülü Mehmet Paşa Polis Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Uyanık ve arkadaşları, polis aracına bindirilerek şehirde gezdirildi, telsizle anons geçti, siren çaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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