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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da partisinin mitingine katıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin "Büyük Atakum Buluşması"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:48 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:48
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da partisinin mitingine katıldı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin "Büyük Atakum Buluşması"na katıldı.

        Karaaslan, Türkiş Camisi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifak'ının omuz omuza duruşunun önemli bulduğunu söyledi.

        Atakum Belediye Başkan adayı Özlem Maraş'ın ilçeyi bambaşka bir noktaya taşıyacağına inandıklarını vurgulayan Karaaslan, "İnşallah gençliğiyle, dinamikliğiyle ama aynı zamanda siyaset, yerel yönetimler tecrübesiyle birlikte kardeşçe yol yürüyecekleri Halit Doğan başkanımız ile buradaki görüntümüz baki olacak." dedi.

        Milletvekili olarak belediye başkanlarının yanında olacaklarının altını çizen Karaaslan, "Gerek hükümet yatırımlarımızda gerek şehrimizin ihtiyaç duyduğu bütün çalışmalarda bir ve beraber olacağız. Sözün özü belediyecilik hizmet işidir. Atakum beş yıl önce bir seçim yaptı. Milletimizin iradesini başımızın üzerine taç bildik. Milletimiz öyle tercih etti. Ama gördük ki Atakum beş yıl kaybetti." diye konuştu.

        Karaaslan, Atakum'u 1 Nisan sabahı bambaşka bir noktaya taşıyacaklarını, kentin tam anlamıyla göz bebeği haline getireceklerini kaydetti.

        Programa, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Atakum Belediye Başkan adayı Özlem Maraş ve partililer katıldı.

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