Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, OMÜ'de gençlerle buluştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi uydularımızı, kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz. Hibrit roket motoru teknolojisinde dünyada ilk 4 ülkeden biri Türkiye." dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'yla uzay teknolojilerindeki yarışa dahil olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 22 yılda kendi uydularını geliştirebilen bir ülke olduğunu belirten Kacır, "Savunma sanayisinde bugün 80 bin Türk genci, Türk mühendisi, Türk teknisyeni çalışıyor. Uzay alanında da benzer ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz. Kendi uydularımızı kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz. Hibrit roket motoru teknolojisinde dünyada ilk 4 ülkeden biri Türkiye." diye konuştu.

Hem ROKETSAN hem DeltaV'de uzaya erişebilen teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirmeyi başardıklarını vurgulayan Kacır, "İnşallah uydularımızı da uzaya kendi imkanlarımızla eriştireceğiz. İMECE 600 kilometrede görev yapıyor, 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A, 36 bin kilometrede görev yapacak 4 bin 250 kilogramlık bir uydu. İnşallah 380 bin kilometre öteye, Ay'a milli hibrit roket motorumuzu ateşleyerek kendi uzay aracımızla erişeceğiz. Bunu da sizlerle başaracağız." ifadelerini kullandı.