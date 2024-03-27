Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'da sol ayak bileğinden sakatlanan Satka, ameliyat edildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Slovak stoper oyuncusu Lubomir Satka, sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'da sol ayak bileğinden sakatlanan Satka, ameliyat edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Slovak stoper oyuncusu Lubomir Satka, sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki Satka'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamada, Atakaş Hatayspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli oyuncunun özel bir hastanede operasyon geçirdiği bildirildi.

        Satka'nın ne zaman sahalara döneceği konusunda ise açıklama yapılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: 'Terminal İstanbul', dünyanın en büyük teknolojik girişimciliğ...
        Bakan Kacır: 'Terminal İstanbul', dünyanın en büyük teknolojik girişimciliğ...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, OMÜ'de gençlerle buluştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, OMÜ'de gençlerle buluştu:
        Havza'da öğrencilere fidan dağıtıldı
        Havza'da öğrencilere fidan dağıtıldı
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doğan, kent trafiğiyle il...
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doğan, kent trafiğiyle il...
        Bakan Kacır: 'Terminal İstanbul', dünyanın en büyük teknolojik girişimciliğ...
        Bakan Kacır: 'Terminal İstanbul', dünyanın en büyük teknolojik girişimciliğ...
        Samsun'da silahla yağma suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'da silahla yağma suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı