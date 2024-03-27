Samsunspor'da sol ayak bileğinden sakatlanan Satka, ameliyat edildi

Satka'nın ne zaman sahalara döneceği konusunda ise açıklama yapılmadı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki Satka'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

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