Samsunspor'da sol ayak bileğinden sakatlanan Satka, ameliyat edildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Slovak stoper oyuncusu Lubomir Satka, sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Slovak stoper oyuncusu Lubomir Satka, sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki Satka'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Atakaş Hatayspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli oyuncunun özel bir hastanede operasyon geçirdiği bildirildi.
Satka'nın ne zaman sahalara döneceği konusunda ise açıklama yapılmadı.
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