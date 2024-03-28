Havza'da iftar sonrası kan bağışı kabul çalışması yapıldı

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, azalan kan stoklarının tamamlanmasının önemli olduğunu belirterek, "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı ramazan günlerinde kan bağışında bulunan tüm herkese teşekkür ederim." dedi.

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