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        AK Parti'li Karaaslan, Tekkeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:55
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        AK Parti'li Karaaslan, Tekkeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kutlukent Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Asarağaç Yaşam Merkezi'ni de ziyaret eden Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, mahalleleri çok önemsediklerini söyledi.

        Tekkeköy'de Mustafa Candal, Büyükşehir Belediyesinde ise Halit Doğan'ın aday gösterildiğini belirten Karaaslan, "Sizlerin desteğini bekliyoruz. İstiyoruz ki Tekkeköy'de işler çok daha iyi, çok daha hızlı devam etsin." dedi.

        İki genç, dinamik, başarılı, heyecanlı başkan adayı olduğunu dile getiren Karaslan, "Onlara düşen bundan sonra kol kola vermek, omuz omuza çok güzel işleri başarmak. Tekkeköy'ümüzde de inşallah daha yapacağımız nice işimiz var. Bugün gönülden desteğinizi, duanızı, pazar günü de sandıkta desteğinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        AK Parti Samsun Büşükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ise Samsun'un her tarafını gezdiklerini vurgulayarak, "Yetişebildiğimiz kadarıyla her yeri ziyaret ediyoruz. Sizin soracağınız bir şey olursa onlara cevap verelim. İsteklerinizi dinleyelim." diye konuştu.

        AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candal da "Anneler mutluysa toplum mutlu olur" sloganıyla hareket ettiklerini anlatarak, "Biz anneler üzerine ve sizlerin en değerli varlıkları çocuklarımızın, gençlerimizin üzerine çalışacağız. Ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurs açacağız. Belediye anlayışını biraz daha insan odaklı yapacağız. Burada sanayi alanındayız. Gençlerimize de söz veriyorum, yeni mesleki eğitim kursları yapacağız." diye konuştu.

        Programlara AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da katıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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