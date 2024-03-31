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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, oyunu Samsun'da kullandı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Samsun'da kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:06
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, oyunu Samsun'da kullandı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Samsun'da kullandı.

        Yılmaz, Atakum ilçesi Recep Tanrıverdi İlkokulu'nda 1175 numaralı sandıkta oy verdi.

        Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, seçimlerin demokrasinin en ileri göstergesi olduğuna işaret etti.

        Vatandaşların yurttaşlık bilinci içinde tereddüt etmeden, samimiyetle oylarını kullandığını belirten Yılmaz, şunları dile getirdi:

        "Dünyanın çok az ülkesi bu şekilde oy kullanma olgunluğuna sahip. Bu demokratik olgunluk, bu demokrasiye olan özen ve hassasiyetin güzelliğini insanların yüzünde, gözlerinde ben görüyorum. Selamlaşıyorlar, merhabalaşıyorlar aynı partiye oy vermeyecek olsa bile samimiyet ve içtenliklerini yüzlerinden görüyoruz. Bu bir yerel seçim tabii ama arkadaşlar yerel seçimleri zaman zaman genel seçimden daha az önemliymiş gibi değerlendiren, yorum yapan insanlar oluyor. Genel seçim ülkenin yönetimiyle ilgili bir şey, yerel seçim de şehirlerimizin yönetiminin seçilmesi içerikli bir seçim. Şehirler sanki ülkenin yönetiminden daha az önemliymiş gibi bir algıyla buna bakıyorlar ve bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Halbuki ülke yönetimiyle şehir yönetimlerinin birbiriyle çok ortak noktaları var. Ülkenin yönetimindeki senkronize duruş, ülke yönetimindeki homojenlik şehirle bütünleşmesi lazım. Yani ülkeler dünya ülkeleriyle yarışırken, dünya ülkeleriyle yarışan ülkeler şehirlerin üzerinde yükseltiyorlar bu yarışı. Şehirlerin üzerinde bu kalkınma hamlesini inşa ediyorlar. Şehirlerin gelişme trendi, şehirlerin gelişme istidadı ve kabiliyeti, temposu da ülke gelişmişliğiyle ve gelişmesiyle paralel olması lazım."

        Türkiye'nin demokrasi açısından dünyada örnek gösterilecek ülkeler arasında olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yarın Allah'ın izniyle arkadaşlarımız büyük çoğunlukla şehirlerimizin yönetiminde sorumluluk alacaklar. Bu sorumluluklarının başladığı günden itibaren de biz 5 sene sonraki seçimin hazırlığına başlayacağız. Yani biz öyle seçimden seçime çalışan, seçimden seçime hazırlık yapan bir siyasi hareket de değiliz. Ben burada yine Samsun'umuzdaki başka diğer siyasi partilerin de bu uğurda bu şehrin geleceğiyle ilgili duyduğu sorumluluğu içselleştirerek, 'Ben bu şehre iyi şeyler yapacağım' diye hakikaten samimi bir şekilde bu uğurda uğraş vermiş olan diğer siyasi partilerin de parti mensuplarına ellerine sağlık dileklerimi iletmek istiyorum. Allah onların da niyetlerini halis kılsın. Ama kazanan biz olalım inşallah diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Yılmaz'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ve AK Parti Atakum Belediye Başkan adayı Özlem Maraş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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