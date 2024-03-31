Samsun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.
Ali Apaev (74) idaresindeki 2 DHC 478 yabancı plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Otogar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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