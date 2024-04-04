Samsun'da polis yıl başından bu yana 6 milyon 428 bin lira para cezası kesti
Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana 2 bin 666 araca 6 milyon 428 bin 751 lira para cezası uyguladı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana 2 bin 666 araca 6 milyon 428 bin 751 lira para cezası uyguladı.
Araçlara yönelik denetim ve uygulamalarda trafik ekipleri, çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden 2 bin 666 araca toplam 6 milyon 428 bin 751 lira idari para cezası uyguladı.
Uygulamalarda 344 araç trafikten men edildi, 26 sürücünün de sürücü belgesini alındı.
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