Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Yenidoğan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Adreslerdeki Sabri D, Berkant Y. ve Sebahattin A. gözaltına alındı.
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