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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:55
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, Yenidoğan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

        Adreslerdeki Sabri D, Berkant Y. ve Sebahattin A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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