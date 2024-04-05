Samsun'da polis sürücüleri bilgilendirdi

Ekipler ayrıca, sürücülere "emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları" konusunda uyarıda bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan başlıca kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla kent merkezinde 211 araç sürücüsü ve 297 yayaya broşür dağıttı.

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