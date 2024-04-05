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        Samsun'da polis sürücüleri bilgilendirdi

        Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında araç sürücülerini bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:51
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        Samsun'da polis sürücüleri bilgilendirdi
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        Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında araç sürücülerini bilgilendirdi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan başlıca kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla kent merkezinde 211 araç sürücüsü ve 297 yayaya broşür dağıttı.

        Ekipler ayrıca, sürücülere "emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları" konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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